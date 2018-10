Lastnost, brez katere intimna zveza ne more preživeti

Zaupanje, razumevanje in ljubezen so za uspešno zvezo ter zakon ključne lastnosti. Vendar je po besedah strokovnjakov tisto, kar je za zdravo intimno razmerje najpomembnejše, empatija. Kako jo opredeliti Empatijo je mogoče definirati kot razumevanje čustev sočloveka, poistovetenje z njimi in sposobnost deliti občutke z drugimi. To je srce vsake zveze. Če je v odnosu ni, se partnerja drug na drugega ne moreta resnično navezati. Do teh spoznanj sta prišla raziskovalca medosebnih odnosov John Bowlby in Mary Ainsworth, ki sta proučevala obnašanje otrok in njihovih staršev. Ugotovila sta, da so bili otroci neempatičnih staršev v odrasli dobi pogosto takšni tudi sami in so imeli v življenju težave s povezovanjem z drugimi ter s snovanjem uspešnih intimnih odnosov. Kot sta povedala, se človeška bitja povsem razvijemo šele v odnosu s soljudmi, pri čemer empatija igra ključno vlogo. Če eden v razmerju ne sočustvuje z drugim, mu pošilja sporočilo, da ga ne spoštuje. Zveza tako postane nestabilna in sčasoma razpade. Ni prirojena, priuči se je lahko vsakdo Empatija je pomembna pri obeh spolih, študije pa dokazujejo, da so ženske zaradi načina vzgoje sočutnejše od moških. Prav zato v intimno zvezi velikokrat dobijo občutek, da niso dovolj ljubljene. Empatija sicer ni prirojena, mogoče jo je razviti in že trud, da bi nekdo, ki sicer ni sočuten, tak postal, pomeni pozitiven korak h kvalitetnemu razmerju, je potrdila študija Združenja ameriških psihiatrov z univerze Harvard in kolidža Bryn Mawr, kajti, kot so zapisali tamkajšnji strokovnjaki, četudi moški ne premore empatije, lahko že njegova pripravljenost in želja po razumevanju partnerice pripomore k njeni sreči in zadovoljstvu (in obratno).