Lahko velika razlika v letih škoduje zvezi?

Seks z mlajšo osebo je lahko bolj strasten in fantastičen, s starejšo pa je lahko bolj sproščen, bolj izkušen in manj površen. Odnosi z veliko starostno razliko imajo svoje pluse in minuse. 1. Ne ujamete se v spolnosti Ko mine začetni žar, se pojavijo razlike v spolnosti. Zreli pari dajo več na intimo in predigro, pri mlajših je še vedno bolj pomembna penetracija, po drugi strani pa mlajši običajno nimajo težav z erekcijo in libidom, starejši pa se spopadajo tudi s tem. 2. Generacijski prepad Z leti se ljudje vedno raje družijo s partnerjem, se pogovarjajo in obujajo spomine, ki lahko sežejo daleč nazaj – vsaka generacija ima svoje spomine, povezane z dogajanjem v svetu, te pa težko podoživlja z deset let starejšo ali mlajšo generacijo. 3. Ne strinjate se glede otrok To je, seveda, zelo odvisno od tega, koliko sta partnerja stara, a pogosto se zgodi, da starejši ljudje ne želijo več družine, ampak samo partnerja, mlajši pa skoraj zagotovo nekoč v prihodnosti načrtujejo otroke. In to običajno postane problem. 4. Nista finančno enakovredna Mlajši so po navadi finančno manj stabilni kot starejši, saj svojo materialno varnost še gradijo, kar še ne pomeni, da so starejši avtomatično bogatejši, lahko je tudi obratno. Finančno šibkejši partner lahko hitro postane breme. 5. Ne počutite se dobro v svoji vlogi Če ste starejši, vsi menijo, da ste tudi modrejši, bogatejši ali še kaj – vsekakor hitro dobite stereotipno oznako, ki vas lahko zmoti. Če ste mlajši, naj bi poslušali starejše, in včasih ste kot učenec v šoli, kar je spet moteče. Znotraj vaše generacije tega občutka ni. 6. Niste družbeno sprejeti Na to, kako pomembna je starostna razlika, vpliva tudi to, kako družbeno sprejemljiva je. Če vaju drugi sprejmejo ne glede na to, koliko let je med vama, imate veliko več možnosti, da zveza obstane, kot če vas okolica gleda postrani.