Kdaj se zlomljeno srce spet zaceli?

Vzemite si čas

Posvetite se sebi

Poiščite pomoč

Čas zdravi rane

Ko imamo zlomljeno srce zaradi razhoda s partnerjem, težko logično razmišljamo in si še težje predstavljamo, da bomo nekoč znova ljubili. Treba je le počakati, da se zacelijo rane.Po nekaterih raziskavah se po koncu odnosa prvič počutimo bolje, ko mine 11 tednov, da si zares lahko pozdravimo strto srce, pa mine vsaj leto in pol, a je res, da se trajanje tega procesa razlikuje od posameznika do posameznika, zato si je nesmiselno postavljati časovni okvir, v katerem morate pozabiti na nekdanjega partnerja. Seveda so stvari še bolj boleče, če si sami nismo želeli razhoda, pa se je vseeno zgodil. Strokovnjakinja za odnosepravi, da prebolevanje bivšega poteka v štirih korakih.Ne glede na to, kaj pravijo raziskave, si morate vzeti čas za objokovanje bivšega, za nekatere je kot šok ob smrti, če z danes na jutri človeka več ne vidijo in slišijo in če z njim pretrgajo vse stike. Pomembno se je počasi sprijazniti s tem, da bo življenje od zdaj naprej potekalo brez bivšega, obžalovati in pustiti občutkom, da vas preplavijo, če so še tako težki. Dobro je razmisliti o vzrokih, ki so pripeljali do tu, se poglobiti vase in morda še bolje spoznati sebe, da boste lahko vedeli, česa si želite v novem odnosu, in predvsem, česa ne.Ko ste v dvoje, sta dva, ko ste sami, ste sami, ni vam treba več skrbeti, kaj si želi partner, ampak lahko počnete, kar vas je volja, oziroma vse tisto, česar niste počeli, pa ste si želeli, ko ste bili še skupaj. To je odličen čas, ki ga lahko namenite sami sebi, odkrijete nove talente, novo zanimanje, si širite obzorja in skratka razpnete krila.Če vam je pretežko in traja predolgo, če zaradi česar koli menite, da tega ne boste zmogli sami, si poiščite pomoč, saj je verjetno tudi vaša samopodoba precej načeta. Pogovor s prijatelji, družino ali strokovnjakom nikoli ni slaba izbira, vsekakor imejte stik z ljudmi, namesto da prebirate priročnike, kako začeti znova.To je v resnici oguljena fraza, vendar tako resnična. Če jih že ne pozdravi, jih vsaj toliko zaceli, da lahko nadaljujete življenje, spet najdete nekoga ali nekaj, kar vas osrečuje, in se usmerite v prihodnost. Ja, še vedno boste kdaj žalostni, a to bo le trenutek.