Kako prepoznati ženskarja

Edini ste

Posebni ste

Obljubljal vam bo večno zvestobo, v resnici pa opreza za vsako drugo.

Izbira ženske z nizko samopodobo

Čakal je na vas

Kliče vas z vzdevki

On točno ve, kako osvojiti žensko, kaj narediti, da se bo počutila posebno in da bo klonila, potem pa ga nenadoma ne zanima več. A tudi ženskarja je lahko hitro prepoznati.Ženskar vam bo obljubljal večno zvestobo, saj ste zanj vendar edini, v resnici pa opreza za vsako drugo, ki bi lahko bila vaša naslednica.Tudi to vam bo ženskar povedal po nekaj minutah. Da takšne, tako posebne ženske še ni srečal v življenju in da ima zares srečo.Moški, ki menjajo ženske kot spodnje perilo, vedo, da nanje ne bodo padle močne in samozavestne, ampak takšne s slabo samopodobo, ki jim je treba le popihati na dušo, da vse verjamejo.Rad pretirava, zato vam bo že ob prvem srečanju, najverjetneje po nekaj trenutkih, prepričljivo izjavil, da je čakal samo na vas, da tako čuti in da sta od nekdaj povezana, samo srečati sta se morala.Seveda ljubkovalnimi, to pa zato, ker je takih, kot ste vi, preveč, da bi si zapomnil vsa imena. Moški se hitro zmotijo.