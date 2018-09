Kaj razkrivajo najpogostejše erotične sanje

Pogosto se sanj sploh ne spomnimo. A včasih so te tako žive, da so slike iz njih prisotne še cel dan. Zlasti tedaj, ko jih je po vsebini mogoče umestiti v kategorijo erotičnih, prinašajo nemalo zmede in negotovosti. Kaj pomeni, če sanjate o seksu z bivšim, prijateljico ali celo šefom? Običajno nič takšnega, kot si sprva mislite. Tu so pomeni sedmih najpogostejših erotičnih sanj. S prvo veliko ljubeznijo Sanje, ki sodijo med najpogostejše. A brez skrbi, ne pojavljajo se zato, ker bi nekoga, s katerim imata zgodovino, znova radi privabili v svoje življenje ter posteljo, temveč vas podzavest spominja časov, ko ste raziskovali in odkrivali ljubezen in spolnost. Največkrat se omenjene sanje pojavijo tedaj, ko je spolno življenje v resničnem svetu nekoliko uspavano. S tujcem brez obraza Druge najpogostejše erotične sanje, ki ne pomenijo, da si nekdo želi naključnih avantur, temveč da želi premakniti meje, poskusiti nekaj novega ali odkriti nekaj novega o sebi. Ženska z žensko (Moški z moškim) Sanjali ste, da ste se ljubili z nekom istega spola. Kaj to pomeni, da vas nasprotni ne privlači več? Ne. Vprašajte se, kakšne lastnosti ima v resničnem svetu oseba, ki je z vami delila posteljo v sanjah. Je močna, uspešna, samozavestna? Torej bi takšne lastnosti radi imeli tudi sami. Z nekom, ki ga ne marate Potem, ko se iz njih prebudite, se zmedeno sprašujete, kaj za vraga vam je bilo. Psihologi menijo, da se v teh sanjah skriva želja, da bi bolje razumeli druge. Prav tako ima lahko oseba, ki je sicer ne marate lastnost, ki bi je bili sami veseli. Kakorkoli, sanje ne prinašajo nikakršnega razloga za skrb. S prijateljem Seveda je vedno mogoče, da vam je všeč in bi si želeli kaj več od prijateljstva. Največkrat pa sanje nakazujejo, da bi radi prevzeli katero od njegovih lastnosti. In če je on vaš šef, bi tudi sami radi imeli v življenju več nadzora. V javnosti Včasih partner ne igra ključne vloge, večji pomen ima kraj, kjer se seks odvija. Če sanjate o tem, da se ljubite v javnosti pomislite, ali ste kdaj ta kraj tudi v resnici obiskali. Običajno te sanje nakazujejo na ujetost na enem od področjih življenja. Če sanjate o seksu v pisarni, vas torej preveč bremeni delo, v katerem stagnirate in se zavestno tega še ne zavedate. Seks z znano osebo Tisti, ki v sanjah spi z zvezdo si v resničnem svetu želi več pozornosti. Partnerja, sodelavcev, prijateljev ali družine.