Kaj počnejo ženske, ki najbolj uživajo v seksu

Laura Berman je strokovnjakinja za ljubezenske odnose in človeško spolnost. Po njenih besedah bi morala vsaka ženska pozornost namenjati trem stvarem, ki obetajo najboljši seks. Skrb za svoje lase Verjeli ali ne, skrb za videz in zdravje las je pomembna za spolno življenje. Lepi in negovani lasje imajo namreč pozitiven vpliv, saj se prav zaradi njih vsaka počuti samozavestnejša, lepša in strastnejša. Ena od nedavnih študij je pokazala, da ena od treh žensk zmenek z moškim odpove, če ni zadovoljna s svojimi lasmi. »V družbi so lepi, gosti, bujni in zdravi lasje, lepa polt ter sijoče oči znaki reproduktivnega zdravja. Tega se tiste, ki znajo izživeti svojo seksualnost, dobro zavedajo,« je povedala Bermanova. Pozvanaje svojega telesa Po besedah seksologinje je veliko takšnih, ki ne poznajo dobro ženskih genitalij, tudi žensk. »Šokirana sem bila ob spoznanju, koliko žensk sploh ne ve, kje je klitoris,« je povedala za Reader's Digest. Priporoča jim, naj jih s pomočjo ogledala dobro proučijo, se jih je nato dotikajo in spoznajo, kaj jih najbolj vzburja. »Več ko boste vedele o sebi, lepše vam bo med spolnim odnosom. Poleg tega boste med predigro in penetracijo lahko vodile partnerja.« Nadzor nad svojim orgazmom »Šola seksa za moške je velikokrat pornografija. To je žalostno, a hkrati resnično, saj vodi v izkrivljeno podobo o tem, kaj v resnici v postelji potrebuje ženska. Ob tem veliko žensk med spolnim odnosom molči in ne pove, kaj pričakuje.« Bermanova velikokrat sreča ženske, ki molčijo samo zato, ker ne želijo prizadeti partnerja. Vse to vodi v hlinjenje orgazma in v končni fazi v slab seks. Ženske, ki vrhunca še nikoli niso doživele, so prepričane, da jim bo ta dan, ko bodo spoznale pravega moškega, a to po besedah Bermanove ne drži: »Za svoj orgazem bi se morala vsaka ženska potruditi sama. Če ne gre s penetracijo, obstajajo druge možnosti, tudi spolne igračke. Le ničesar ne prepuščajte naključju in zadeve vzemite v svoje roke. Tako to počnejo ženske, ki v seksu uživajo.«