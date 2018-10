Kaj odlikuje moške, ki ženske privlačijo kot magnet

Zagotovo poznate vsaj enega moškega, ki nima nikakršnih težav z osvajanjem žensk. Vedno jih zna pritegniti in tudi zadržati njihovo pozornost. Takšni moški imajo nekaj skupnega. Gre za lastnosti, ki so v ženskih očeh visoko na lestvici. Obzirnost in pozornost Ženske se le težko uprejo pozornemu in obzirnemu moškemu, ki sebe ne postavlja vedno na prvo mesto. Pozornost se kaže v dejanjih, ki jih večina zanemarja: odpiranje vrat, odstopanje sedeža starejšim, pomoč pomoči potrebnim itd. Tudi če se odpove zabavi s prijatelji tedaj, ko ona potrebuje pomoč, pomeni, da je obziren, razume njene težave in ji je pripravljen vselej pomagati iz njih. Prilagodljivost Ne glede na to, kako zavzeto nekaj načrtujemo, življenje nas lahko tedaj, ko to najmanj pričakujemo, preseneti. Prav zato je treba biti prilagodljiv in se znajti v vsaki situaciji, čeprav ni bila načrtovana. Moški, ki to zmore in se toku življenja prilagaja brez pretirane drame, daje občutek, da je močan in čustveno stabilen, zato je za ženske zelo privlačen. Samospoštovanje Lastnost, ki je ne gre enačiti z egocentričnostjo. Moški, ki premore samospoštovanje, ni zaljubljen vase, zaveda pa se svoje vrednosti in ne dovoljuje, da bi z njim kdo manipuliral. Drugače od egoista je skromen, se ne hvali, spoštuje pa sebe in druge ter je spoštljiv tudi do svoje izvoljenke. Samokritičnost Ne gre za komplekse, temveč za zavest, da nihče ne ve in ne zna vsega. Zato v ženskih očeh privlačen moški priznava svoje napake in se je vedno pripravljen učiti od drugih. Tako raste kot oseba in pri drugih vzbuja zaupanje. Varnost Nekdo, ki zaupa vase in v svoje sposobnosti, deluje zrelo, hkrati pa drugim zagotavlja občutek varnosti. Prav varnost in stabilnost pa ženske praviloma iščejo v dolgem razmerju.