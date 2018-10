Kaj moški v resnici počnejo v kopalnici

Tretjina britanskih moških, sodelujočih v zanimivi anketi, je priznala, da se tedaj, ko potrebujejo malo miru in tišine, zatečejo v kopalnico ali na stranišče.



Znanstveniki, ki so v svoje delo vključili tisoč pripadnikov močnejšega spola, so med drugim dokazali, da povprečen moški v kopalnici letno samo zato, da si malo oddahne, preživi sedem ur, poroča Mirror.



A ne zgolj oazo miru, v njej prav tako vidijo zatočišče pred ženami in otroki, se vanjo skrijejo, da bi se izognili hišnim opravilom, da bi v miru prebrali novice in prebrskali družabna omrežja. Idealno skrivališče Študija je bila izvedena po naročilu enega od britanskih podjetij za izdelavo kopalniške opreme.

»Vsak potrebuje nekaj trenutkov samo zase in zdi se, da je prav kopalnica za moške idealno skrivališče, kjer si lahko privoščijo malo samote, miru in tišine,« je povedal tiskovni predstavnik podjetja, ki je naročilo raziskavo. Od knjige do hrane Kot je povedalo 45 odstotkov sodelujočih, si je težko vzeti malo časa samo zase, četrtina jih je izjavila, da partner ne spoštuje njihove pravice do samote, 25 odstotkov moških pa je povedalo, da včasih preprosto ne vedo, kako bi se spopadali z vsakdanom in tedaj se umaknejo v … kopalnico. Medtem ko je 23 odstotkov vprašanih ta del doma opisalo kot svoje zatočišče, je 14 odstotkov sodelujočih povedalo, da tam uživajo v branju novic, knjig in celo v hrani.



In še ena zanimivost: 44 odstotkov moških je izjavilo, da je po njihovem mnenju njihovo skrivališče, torej kopalnica, prepogosto deležno obsežnih čistk.