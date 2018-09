Jutranji seks za lepši dan

Seks pospešuje krvni pretok, znižuje krvni tlak, blaži glavobol, dviga samozavest, izboljšuje spanec, krepi odpornost in spodbuja porabo kalorij. Zakaj pa je najboljši tisti, ki je na sporedu zjutraj? Izboljšuje odnos Nobenega dvoma ni, da spolni odnos zbližuje partnerja in pozitivno vpliva na razpoloženje obeh. Če z njim začneta dan, vaju bodo prijetni spomini spremljali ves dan, tako bosta vselej v mislih drug drugega in tesneje povezana, čeprav ne bosta skupaj. Zmanjšuje napetost Med spolnim odnosom se v telesu sprošča množica hormonov, ki pripomorejo k blaženju stresa in napetosti. Tu so endorfini, okistocin, dopamin. Kadar je teh v telesu več, je manj hormona kortizola in zato je nivo stresa nižji ter cel dan lahko brez pretirane napetosti premagujete naloge, s katerimi se soočate. Zagotavlja močnejše orgazme Po večurnem odmoru je klitoris zjutraj občutljivejši na dotike in dražljaje ter se znatneje odziva na stimulacijo. To pomeni, da so orgazmi tedaj lažje dosegljivi in hkrati intenzivnejši, kot zvečer. Izboljšuje koncentracijo Kot rečeno, se pod vplivom orgazma v telesu zniža količina kortizola, ki med drugim ovira miselne procese, zlasti koncentracijo. Na jutranji seks je mogoče gledati kot na svojevrstno meditacijo, ki na stanje misli in duha vpliva še ves preostanek dneva. Pospešuje presnovo Presnova se ponoči upočasni, prav tako je upočasnjena v prvih urah novega dne. Če je ne spodbudite s primerno jutranjo vadbo, kamor sodi tudi seks.