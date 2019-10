Gesta, ki ga bo zagotovo očarala

Samski ste in nekdo vam je všeč. Večkrat se srečata in z njim se spogledujete ter ga skušate zapeljati. Zagotovo vam bo uspelo, če boste igrali na prave karte. Pomembna govorica telesa Ni pomemben le očesni stik, tudi drža telesa ima pomembno vlogo. Poravnajte hrbet, ramena potisnite nazaj, glavo pa držite vzravnano. To veliko pove o vas, predvsem zgovorno priča, da ste samozavestni, s tem pa se bo v njem v trenutku prebudil lovski nagon. Če se boste držali zgrbljeno, mu boste poslali povsem drugačno sporočilo. Tudi če boste pred njim stali s prekrižanimi rokami, bo razumel, da vas ne zanima. Kam z rokami Ko ste v zadregi, ne veste kam z njimi. Na videz spontano se z eno roko pobožajte po notranji strani druge ali dlani. Gesta nakazuje odprtost, v njem pa se bo prebudila želja, da bi vas pobožal on. Obvezen nasmeh In še nekaj, kar zagotavlja pričakovan razplet: nasmeh. Lep, naraven, sproščen nasmeh je vedno zmagovalen. Kot so dokazali strokovnjaki z univerze Britanska Kolumbija, moške vselej očarajo ženske, ki se rade veliko smejijo, kar v resnici ni prav nič presenetljivega.