Dve največji napaki v ljubezni

Star pregovor pravi, da se na napakah učimo, in še, da jih ne smemo ponavljati. Tako kot to velja na drugih področjih življenja, velja tudi v ljubezni, kjer obstajata dve usodni napaki, s katerima tisti, ki ju zagrešijo, najbolj škodujejo sebi. Katerih res ne bi smeli ponavljati? Ignoriranje dejanj partnerja, ki vas globoko onesrečujejo Vsak včasih stori kaj, s čimer užali sočloveka. A medtem ko je nekatere spodrsljaje mogoče oprostiti in nanje pozabiti, obstajajo taki, ki jih ne bi smeli spregledati. Kateri so to, je odvisno od vsakega posameznika, pomembno pa je, da ne oproščate dejanj, ki vas globoko onesrečujejo, prizadenejo in rušijo zaupanje v zvezi, pa naj bo to prevara, laži, poniževanje, manipulacija, sprenevedanje, kraja ali drugi manjši ali večji prestopki. Treba je začrtati mejo, čez katero za nobeno ceno ne bi smeli stopiti. Zanemarjanje svojih potreb, želja, ciljev V zdrav odnos sta vključeni dve enakovredni osebi, ki se medsebojno spoštujeta, razumeta in se trudita za ugodje ter udobje drug drugega. Če se eden od partnerjev vedno podreja željam in potrebam življenjskega sopotnika, se odnos ne more razvijati v pravo smer. Stalno prilagajanje njegovim načrtom, upoštevanje njegovih želja in sledenje le njegovim ciljem pomeni, da ste v odnosu podrejeni, na drugem mestu, česar ne bi smeli dopuščati, kajti pot do srečne zveze je tlakovana z enakostjo in s kompromisi ter ne s podrejanjem in z zatiranjem sebe.