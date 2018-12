Dvanajst mitov o točki G

G-točka je tkivo na notranji steni nožnice, katerega stimulacija privede do izrazitih spolnih vrhuncev. Čeprav se o njej že dolgo govori in piše, mnogi še vedno verjamejo v z njo povezane mite. Nekaj najpogostejših razbijajo seksologi. Mit številka ena: G-točka ne obstaja Takole pravi seksologinja Alicia Sinclar: »G-točka definitivno obstaja. Imenuje so po urologu Ernstu Grafenbergu, ki jo je prvi odkril in tudi poimenoval. Dandanes je zelo raziskano področje na ženskem telesu, ki dokazano zagotavlja veliko zadovoljstva,« je povedala seksologinja in dodala, da ima vsaka lastnica vagine tudi točko G in delno gre prav njej zasluga, da vsaka ženska, vsaj teoretično, lahko ejakulira. Mit številka dve: Orgazem s stimulacijo G-točke ne obstaja Čeprav nekateri predpostavljajo, da so vsi orgazmi, ki jih posameznica doživi, tako rekoč enaki, ni tako. Obstaja več vrst orgazmov, do njih pripelje različna stimulacija, in kot zagotavlja Sinclarjeva, je eden od njih tisti, v katerem glavno vlogo igra G-točka. Mit številka tri: G-točke ni mogoče najti Res je iskanje te točke lahko izziv, vendar je ni nemogoče najti. »Da bi jo lahko našli, je dobro vedeti, da se nahaja tik ob vaginalni steni, pri večini žensk ob samem vhodu v vagino, sicer pa se njen položaj lahko od ženske do ženske razlikuje. Pri nekaterih je globlje v telesu,« je pojasnila seksologinja. Mit številka štiri: G-točka je organ »Točka G ni organ,« je povedala strokovnjakinja za zveze Jess O'Reilly. V bistvu gre za nekakšen skupek živčnih končičev in tkiva. Mit številka pet: Dobri orgazmi so mogoči le s stimulacijo G-točke Ljudje smo si različni in zato tudi orgazme vsak doživlja na svoj način. Nobenega dvoma ni, da je G-točka močna erogena cona, ki vodi v močne vrhunce, a če so ti za pripadnico nežnejšega spola res najboljši, je povsem odvisno od njene subjektivne presoje. Mit številka šest: Nekatere ženske imajo več G-točk Nekateri verjamejo, da imajo lahko ženske več G-točk na telesu, a kot je pojasnil urolog David Shusterman, to ne drži. Vsaka ženska ima samo eno. Mit številka sedem: Če med partnerjema ni kemije, stimulacija točke G ni učinkovita Kot je povedal forenzični psiholog in direktor kliničnih raziskav pri fundaciji Felnett Health Research Foundation Damian Jacob M. Sendler, so nekateri prepričani, da stimulacija točke G do orgazma vodi le, če gre za trden odnos med dvema, ki ju prežema močna spolna kemija, vendar to ne drži. G-točka se na seksualno stimulacijo odzove ne glede na naravo odnosa med ljubimcema. Mit številka osem: G-točko je mogoče občutiti samo ob izdatni vlažnosti Primerna vlažitev vagine pripomore k boljši spolni izkušnji, vendar navlaženo intimno področje ni pogoj za iskanje točke G. Mit številka devet: Močan vrhunec je mogoč zgolj s stimulacijo točke G Drži, da pri tem igra pomembno vlogo, vendar je pot do ženskega orgazma preplet različnih stimulaciji in pogojev. »Kot prvo mora biti ona zdrava in sproščena, razpoložena za seks in se pripravljena predati. Vsake morebitne slabe izkušnje in travme ovirajo pot do vrhunca. Prav tako je običajno potrebna stimulacija več erogenih con, zgolj točka G ne bo dovolj za dosego cilja,« je povedala Sinclarjeva. Mit številka deset: Orgazem z G-točko je dan le nekaterim ženskam Glede na to, da je G-točka dana vsem pripadnicam nežnejšega spola, lahko orgazem z njeno stimulacijo dosežejo vse ženske, to zmotno prepričanje zavrača Sendler. Mit številka enajst: Moška G-točka se nahaja ob prostati Prostato mnogi imenujejo moška G-točka, saj njena stimulacija pripelje do njegovega močnega vrhunca, vendar je podobnost le v poimenovanju. Prostata in ženska G-točka po anatomiji nimata nič skupnega. Mit številka dvanajst: Globoka penetracija noter je najboljša za stimulacijo točke G Glede na nekdaj razširjeno prepričanje, da se G-točka nahaja globoko v nožnici, je dolga leta veljalo, da je globoka penetracija edina pot do njene stimulacije. A kot je povedala profesorica človeške seksualnosti na univerzi New York, Zhani Vrangalova, je to daleč od resnice: »Res je s penetracijo mogoče stimulirati G-točko, vendar tehnika ven in noter ni najboljša. Veliko lažje je dosegljiva s stimulacijo s prsti ali posebnimi, za njeno draženje oblikovanimi spolnimi igračkami.«