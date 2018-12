Dolžina prstov razkrije marsikaj

Strokovnjaki so ugotovili, da so ženske z daljšim prstancem in krajšim kazalcem na levi roki, kar je posledica večje količine estrogena, ki so ga prejele v maternici, bolj nagnjene k nezvestobi kot tiste, ki imajo daljši kazalec in krajši prstanec. Raziskave so opravljali na Oxfordu, ženskam so testirali vzorce DNK, poleg tega so morale rešiti psihološke teste o svojih odnosih. Izkazalo se je, da so ženske z daljšim prstancem bolj impulzivne in bolj nezadovoljne v svojih odnosih, vendar moškim kljub vsemu zelo privlačne, to pa je usodna kombinacija, ki jih pripelje do varanja. Zadnje čase raziskovalci veliko raziskujejo povezanost med dolžino prstov in spolno ...