Deset skupnih lastnosti partnerjev v srečnih zvezah

Na spletnem portalu E-Harmony so se odločili poiskati tiste lastnosti, ki tlakujejo pot do srečnega razmerja. V svojo poizvedbo so vključili 2300 oseb v resnih zvezah ter prišli do zaključka, da partnerja v skladnem odnosu posedujeta nekaj skupnih lastnosti. Najbolj na srečo v ljubezni vpliva sledečih deset. Osebni interesi Podobni osebni interesi so en ključnih elementov privlačnosti, velik vpliv pa imajo tudi na uspeh razmerja. V kolikor si jih partnerja delita, imata veliko možnosti za dolgo in srečno zvezo. Ljubezen Nedvomno naj bi bila ljubezen tista, zaradi katerih je vredno ostati v zvezi. A razlogi zanjo so včasih tudi drugačni: denar, družbeni status, strah pred samoto, otroci, navada. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da so najsrečnejši pari, ki jih povezuje toplo čustvo brez drugih interesov. Aktivno spolno življenje Seks vsaj enkrat na teden ima na srečo v razmerju znaten vpliv. Politično prepričanje Razhajanja v političnem prepričanju sicer niso usodna za odnos, a kot se je izkazalo, so najsrečnejši pari, v katerih sta partnerja glede politike na istem bregu. Želja po dolgi zvezi Dolga srečna zveza ni sama po sebi dana. Zanjo se morata partnerja truditi, še prej pa si morata skladnega odnosa oba želeti. Monogamija Ljubezenski izleti imajo lahko svoje prednosti, a ne glede na to, ali so naključni ali dogovorjeni, na srečo v razmerju ne vplivajo najbolje. Ljudje v monogamnih zvezah se namreč pogosteje opisujejo kot srečne v primerjavi z onimi, ki živijo v poligamnih razmerjih. Podobna stopnja izobrazbe Tudi z vidika izobrazbe velja, da so srečnejši partnerji, kjer med partnerjema glede tega ni prevelikih odstopanj. Zdravje Zdravstvene težave, fizične ali psihične, obremenjujejo zvezo, čeprav o tem praviloma nihče ne govori prav rad. A 90 odstotkov parov, ki so se izrekli za srečne je povedalo, da se o teh težavah in morebitnih rešitvah zanje odkrito pogovarjajo. Enakopravnost Najsrečnejši so pari, kjer sta partnerja enakovredna v vseh pogledih. Odkrita komunikacija Ne glede na to, kako neprijetna je tema, srečni pari govorijo o vsem. Za razliko od onih, ki radi kaj prikrivajo in tudi zato ne morejo osnovati kvalitetne ter izpolnjujoče zveze.