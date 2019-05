Dejanja, ki varujejo pred prevaro

Vsak, ki osnuje razmerje, si želi biti srečen. In en od pogojev za srečo je medsebojna zvestoba. Klinični psiholog Willard F. Harley je prav zato s pomočjo 800 parov skušal odkriti, katere potrebe moškega in ženske morajo biti zadovoljene, da je kar najmanjša možnost za skok čez plot. Odkril je, da glede tega moški in ženske niso vedno na istem bregu. Potreba po nežnosti in seksu Pri ženskah je izrazitejša potreba po nežnosti, po povezanosti in ljubezni. Te občutke je mogoče izražati na različne načine: z poljubi, objemi, cvetjem, telefonskimi klici skratka z gestami, ki izkazujejo pozornost. Kadar je teh v zvezi dovolj, se one počutijo sprejete, ljubljene in cenjene.



Pri moških je na prvem mestu potreba po seksu. Prav to po mnenju psihologa ženske pogosto podcenjujejo. Harley sicer smatra, da sta potreba po seksu in tista po nežnosti med seboj tesno povezani.

Če on ne izkazuje nikakršne nežnosti, je le malo verjetnosti, da bo ona za seks. In obratno: do ženske, ki nikoli ni za akcijo, bo on le težko nežen in pozoren. Potreba po pogovorih in hobijih Ženske rade govorijo. Dejstvo. Oziroma se rade pogovarjajo: razpredajo o svojih čustvih, dejanjih, občutkih ter pričakujejo, da jih bodo moški poslušali in jim zagotavljali povratno informacijo.

Willard F. Harley je dognal, da ženske za srečo v razmerju potrebujejo nekje 15 ur moške pozornosti tedensko, kar pomeni nekaj več kot dve uri na dan. V resnici gre za skupno preživljanje časa.



Moški potrebo po skupnem bivanju raje zadovoljujejo s pomočjo skupnih hobijev. Ne s prijatelji, temveč z njo. Res je, da cenijo tudi hobije, ki jih imajo samo zase, a veliko jim pomeni, kadar se jim predajajo skupaj s svojimi srčnimi izbrankami. Potreba po iskrenosti in potreba po atraktivnosti Vsaka ob sebi želi iskrenega partnerja. Le tako mu lahko zaupa. Laž je nedopustna, tudi ko gre za še tako na videz nepomembne malenkosti.



Za moške je pomembno, da je njihova draga zanje fizično privlačna in da so oni fizično privlačni za svoja dekleta ali soproge. Potreba po denarju in udobnem domu Ženska je lahko v razmerju zadovoljna le, kadar se na račun vsak mesec steče dovolj sredstev za poplačilo mesečnih izdatkov. Ne gre za ogromno bogastvo, temveč za količino denarja, ki zagotavlja stabilnost in občutek varnosti.



Moški na prvo mesto postavljajo udobnost doma, v katerem se lahko po napornem dnevu sprostijo in spočijejo ter za vrati pustijo vse težave, s katerimi se soočajo tedaj, ko svoje gnezdo zapustijo. Potreba po moškem, ki je dober oče in potreba po občudovanju Ženske v prvi vrsti pričakujejo, da bodo njihovi izbranci dobri očetje in vzor za svoje otroke. Prav tako, da bodo oni prevzeli svoj del odgovornosti pri vzgoji otrok.



Moški potrebujejo njeno občudovanje. Iskreno občudovanje je zanje močna motivacija za vnaprej in navdih, zaradi katerega se vedno znova trudijo postati boljši in biti posledično deležni še večjega občudovanja.