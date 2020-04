Dejanja, ki odnosu škodujejo bolj kot prevara

Nezvestoba je velikokrat kriva, da se temelji razmerja močno zamajajo. Ni pa edina, ki ga lahko ogrozi. Kaj intimnemu odnosu škoduje prav v tolikšni meri in ga lahko pripelje do neljubega konca? Neodkritost Vseeno je, zakaj se zatekate k laži in vseeno je, kako dobronamerna je, laganje, skrivanje in prikrivanje v končni fazi vedno vodi v nezaupanje, nezaupanje pa je strup za odnos. Zato bi v prid trajne zveze morali vedno biti odkriti in pošteni. Pomanjkanje nežnosti in pozornosti V kolikor iz razmerja izgineta nežnost ter drobne ali velike geste pozornosti se v drugi strani prebudi dvom v resnična čustva partnerja. Dvom vsadi nezaupanje, nezaupanje pa, kot rečeno, zvezo lahko usodno razrahlja. Skrivanje čustev Tiho negodovanje, molk in skrivanje pravih čustev zvezi prav nič ne koristijo. Ne glede na to, ali so čustva pozitivna ali negativna, partnerja bi jih morala vedno odkrito izražati ter jih medsebojno sprejemati. Zavračanje kompromisov Brez njih zdrava intimna zveza ni mogoča. Upoštevanje druge strani, sprejemanje kompromisov ter iskanje rešitev, ki so najboljše za obe strani je recept za srečno razmerje. In na drugi trmasto vztrajanje pri svojem, pot do njenega konca. Pokroviteljski odnos Še eno dejanje, ki v odnosu nima česa iskati. Partnerja v njem naj bi bila enakovredna. Pokroviteljevo pa nakazuje, da si ena stran prilašča nadvlado, kajti ne spoštuje in ne ceni partnerja. V končni fazi je vse to recept za katastrofo. Vztrajanje v zvezi iz napačnih razlogov Vas je strah predlagati razhod? Se vama obeta potovanje, ki sta ga že plačala in zato oklevate s koncem zveze čeprav veste, da ne pelje nikamor? Menite, da je bolje biti v slabi zvezi, kot samski? Vse to so razlogi, ki ne govorijo v prid srečni ljubezni. V kolikor zaupanje, spoštovanje in predanost v odnosu niso prisotni, ga je vsekakor bolje čim prej končati.