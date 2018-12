Česa ob prvem srečanju z izbrančevo družino ne smete početi

Srečanje z družino tistega, ki ste mu podarili srce, je velik korak v zvezi in za marsikoga tudi stresen, saj želi vsakdo narediti kar najboljši vtis. »Prvi vtis je zelo težko popraviti,« je povedal družinski terapevt Danny Gibson. »Kadar ni najboljši, je veliko možnosti, da bo postavil oviro med vas in družino partnerja, prav ta pa oteži snovanje dolgega razmerja.« Česa zato prvič v domu njegovih (ali njenih) staršev res ne smete početi? Pretiravati z izkazovanjem nežnosti Nič ni narobe, če se v javnosti držita za roke in se poljubljata, a za vse obstajata prava kraj in čas. Ko sta prvič na obisku pri starših, pretiravanje ni primerno. To ne pomeni, da morate biti hladni, zadržani in odmaknjeni, morate pa spoštovati mejo dobrega okusa. Preproste geste, kot so držanje za roke, bežni dotiki in objem, ko udobno sedite na kavču, so sprejemljivi, strastni poljubi in namigovanje na seks nikakor ne. Pretiravati s pijačo Nikar jih prvič ne obiščite opiti in nikar na prvem obisku z alkoholom ne pretiravajte. Če boste pregloboko pogledali v kozarec, ne bo dobro. Kozarček, dva pri kosilu ali večerji še morda, potem pa se raje ustavite, čeprav vam pijačo še ponujajo. Odpirati teme, povezane z vero, politiko ali seksom Prvi pogovori naj se ne vrtijo okoli politike. Čeprav sta s partnerjem enakega političnega prepričanja, se s starši glede tega morda ne ujemate. Tudi če veste, da stojite na istem bregu, politika ni primerna tema za prvo srečanje. Enako velja za verska prepričanja in za spolnost. Seks je prvič, pa tudi naslednjič prepovedana tema. Starši si ne želijo poslušati, kaj njihovi otroci počno za vrati spalnice – in obratno. Lagati in se pretvarjati Pomembno je, da ste vi vi. Pretvarjanje, čeprav z namenom, da bi jih očarali, na dolgi rok ne bo obrodilo sadov. Če vas je partner sprejel takšno, kot ste, bi vas morala tudi njegova družina. Stalno zreti v telefon Najboljše bi bilo, da bi svoj telefon pustili kar v torbici. Pošiljanje sporočil, oglašanje na klice (če res niso nujni) ali celo brskanje po spletnih omrežjih v družbi je nespoštljivo. Zlasti če so družba njegovi starši. Pripovedovati neokusne šale Predvsem tistih, povezanih s spolnostjo, ter z različno narodnostno in rasno pripadnostjo. Pripovedovanje neokusnih šal in norčevanje iz drugačnih bo njegovim staršem sporočilo, da ste nestrpni, neempatični in polni predsodkov. Izkazovati nestrpnost in nespoštovanje Vaš srčni izbranec morda prihaja iz drugačnega okolja, kot vi sami. Njegova družina ima drugačen življenjski slog in drugačne poglede na posamezne zadeve. Prav je, da cenite svoje ozadje, prav pa je tudi, da spoštujete njegovo. Zato nestrpnost in nespoštovanje njihovega načina življenja nikakor ni primerno. Samo sedeti Nikar potem, ko se pokrepčate z dobrim obrokom, ne obsedite za mizo in čakajte, da bodo drugi pospravili krožnike in postregli s kavo. Raje pomagajte pri pospravljanju mize in pokažite, da ste vedno pripravljeni ponuditi roko in da stvari ne jemljete kot samoumevnih. Govoriti o denarju Še ena prepovedana tema na prvem srečanju. Pa naj bo glede tega, koliko zaslužite, koliko zaslužijo oni, čemu namenjate največ denarja in kolikšni so dolgovi. Denarne zadeve niso primerna vsebina pogovorov za prvo družinsko večerjo. Izbrati neprimerna oblačila Prav je, da ostanete zvesti sami sebi, vendar se na njihovih vratih nikar ne pojavite oblečeni, kot bi ravno vstali iz postelje, ali v krilu, ki komaj prikrije tisto, kar naj bi očem ostalo skrito. S primernimi, dostojnimi oblačili raje pokažite, da gostitelje spoštujete in vam ni vseeno, kakšno mnenje si bodo o vas ustvarili. Govoriti samo o sebi Seveda si vas želijo čim bolj spoznati, a zagotovo nimajo nobene potrebe po tem, da bi slišali vse podrobnosti iz vašega življenja. Skušajte najti pravo ravnovesje in predvsem tudi drugim pustite do besede. Molčati Res je, prvo srečanje utegne biti naporno in ste lahko v zadregi, a to ne pomeni, da smete samo tiho sedeti in molčati. S tem namreč kažete nezainteresiranost in nespoštovanje. Bodite vljudni in sodelujte v pogovorih. To je nedvomno boljša pot do srca ljudi, ki so vzgojili tistega, ki ste mu podarili svoje.