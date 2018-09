Brez tega ni uspešnega razmerja

Intimnost je skupek čustvenih, fizičnih, intelektualnih povezav med partnerjema. Ta ni pogojena z brisanjem razlik med dvema osebama. Nasprotno, temelji na njihovem razumevanju in sprejemanju, trdijo zakonski terapevti. Intimnost je sestavljena iz štirih osnovnih sestavin, te pa so privlačnost, spoštovanje, zaupanje in predanost.



Privlačnost je osnova za partnersko zvezo. Gre za impulz, ki potrjuje dejstvo, da osebo, ki nam je blizu, doživljamo kot zanimivo in spolno privlačno.



Spoštovanje je potrditev, da partnerja dojemamo in cenimo kot vredno osebo s svojimi lastnostmi in da nikoli ne prenehamo ceniti tistega, kar govori ali počne.



Zaupanje je pogoj za čustveno odprtost in sposobnosti popolnoma prepustiti se.



Predanost označuje zavestno odločitev za življenje ob nekom, v dobrem in slabem, v zakonu ali zunaj njega.