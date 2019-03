Bi ga poslali na gospodinjski tečaj?

Škotska hotelska veriga že tri leta nadvse uspešno organizira gospodinjski tečaj za moške, na katerem se učijo gospodinjskih in drugih veščin. Povpraševanje narašča.



Tečaji so organizirani pod imenom Groom Academy, saj pravijo, da moške »udomačijo«, v njihovem okviru se naučijo, kako uporabljati stroj in sušilnik za perilo, kako likati in še številnih drugih hišnih opravil, da pa predavanja niso suhoparna, se izurijo tudi v mešanju koktajlov za svojo najdražjo in v pripravi zajtrka v postelji, seveda za najdražjo.



Čeprav je obisk množičen, se najdejo tudi takšni, po večini moški, ki menijo, da so predavanja seksistična, najbolj jih iztiri priprava koktaljov in zajtrka v postelji, češ, kakšno izmišljevanje pa je zdaj to. Eden izmed obiskovalcev je dejal, da bi morali organizirati tudi tečaje za bodoče neveste, kjer bi se one na primer učile, kako se sestavi pohištvo. Voditeljica tečaja Lynn Graham je povedala, da o tem resno razmišljajo, saj jih ženske množično nagovarjajo k temu, kar se tiče seksizma, pa je dodala, da je komentarji ne ganejo, saj so tečaji zabavni in prejmejo številna pisma hvaležnih zakoncev, ki jim je tečaj koristil.