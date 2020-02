Besede, ki jih med seksom želi slišati vsaka ženska  

Besede so lahko močan afrodiziak. Prave, izrečene med seksom, še kako spodbudijo misli in telo. Katere pa imajo največji vpliv na pripadnice nežnejšega spola in bi jih zato nedvomno rade večkrat slišale iz ust svojega ljubimca? »Povej mi, česa si želiš« Je že tako, da so moški neredko prepričani, da dobro vedo, kako se zadevam streže, zato stvari počnejo po svoje. Ali so pri tem uspešni ali ne, je druga zgodba, zagotovo pa bodo dosegli cilj, če bodo svojo drago povprašali, česa si želi, in ji tako pokazali še, da ji želijo ugoditi in upoštevajo njena pričakovanja ter občutke. »Da, imam kondom« Res je, da znajo samozavestne ženske same poskrbeti za zaščito pred spolnimi boleznimi in nezaželeno nosečnostjo, a dejstvo, da o tem razmišlja tudi druga stran, je več kot dobrodošlo in spodbudno. »Ti je to všeč?« Nekatere pripadnice nežnejšega spola so bolj sramežljive narave in le težko ali sploh ne povedo, kaj bi v postelji rade. Na poti do užitka jim zato pomaga tako preprosto vprašanje, na katero lahko odgovorijo zgolj z da ali ne. Brez obširnih pojasnil in besed. »Obožujem tvoje …« Le kdo ni včasih v postelji malo negotov ter dvomi o svojem videzu. Prav te dvome pa v hipu odpihne izjava v smislu obožujem tvoje dojke, boke, oči, telo. Iskren kompliment vedno pade na plodna tla. »Fantastična si« Tako kot moški radi slišijo pohvalo na račun svojih sposobnosti in veščin, te pobožajo tudi žensko dušo, zato je pohvala v smislu, fantastična si, nedvomno odlična popotnica za vsako naslednjo seksi seanso. Samozavest, s katero navdaja, je vendarle neprecenljiva.