5 stvari, ki žalijo moške v postelji

1. Igra

Ni igranja orgazma, ki bi lahko nadomestilo bližino odnosa ali pravi orgazem, in moški to vejo. Ženske, spregovorite, kaj bi rade, naučite jih!

2. Nesamozavest Moški ne opazijo celulita in poraščenega predela bikinija, pa tudi če ga, ni tako pomembno, da ne bi mogli nanj popolnoma pozabiti. Česar pa ne pozabijo, je ženska samozavest in kako jo ona nosi.

3. Sram in strah Ženske imajo v družbi drugačen status od moških, nekako veljajo za čistejše in manj voljne eksperimentiranja, ampak zakaj? Moški si ne želi nič drugega, kot da se njegova ženska prepusti strasti, seveda z njim.

4. Monotonost Kot so včasih več kot dovolj povsem običajni položaji, pa jih je včasih več kot nujno zamenjati, zato se je treba skobacati iz misijonarskega položaja in si kdaj kaj upati ob podpori partnerja. Zaradi monotonosti moški čuti pomanjkanje poželenja.

5. Pasivnost Zakaj bi bil vedno moški ta, ki mora pasti na kolena in dati pobudo? Zakaj ne bi bila to večkrat ženska? Saj je dovolj, da le pokaže seksi kos perila, ki si ga je pred kratkim kupila, pa mu bo zavrela kri. Ženske, upajte si.