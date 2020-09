Čim pogosteje, tem bolje ali zakaj seksati vsak dan

Da premore seks večplasten vpliv na zdravje, počutje in intimno razmerje, ni dvoma. Tu pa so konkretni odgovori, zakaj seksati vsak dan ali vsaj čim pogosteje. Manj stresa Globoko dihanje med spolnim odnosom blaži občutke stresa. Prav tako se med intimnim aktom sproščajo številni hormoni, ki blažijo napetost. Lepše telo Seks je odlična telovadba, med katero se pospešeno troši energija in se krepijo mišice. Nižji krvni tlak Seks ne samo pomirja, niža tudi krvni tlak. Boljša odpornost Reden seks manjša tveganje za različne okužbe, kot so gripa, prehlad in druga obolenja, saj krepi odpornost. Med njim se namreč v telesu poveča količina imunoglobulina A, snovi, ki varuje pred virusnimi okužbami. Mladostnejši videz Dokazano je, da so posamezniki, ki se spolnim radostim predajajo vsaj trikrat na teden, na videz do deset let mlajši od vrstnikov, ki prisegajo na spolno abstinenco. Zdravo srce Kot že rečeno, seks niža krvni tlak, skrbi za močno in zdravo telo ter tako manjša tveganje za srčno ali možgansko kap. Blažje bolečine Strokovnjaki navajajo, da seks blaži bolečine, zlasti krče med menstruacijo, glavobol in tudi tiste, ki jih povzroča artritis. Večje zaupanje Med spolnim odnosom se v telesih ljubimcev sprošča hormon oksitocin, ki je zaslužen za srečo ter krepi povezanost med intimnima parterjema. Manjše tveganje za raka Redni izlivi pozitivno vplivajo na zdravje prostate in manjšajo tveganje za raka na tem organu. Močnejše mišice medeničnega dna Kar manjša tveganje za inkontinenco. Boljši spanec Seks sprošča, sprostitev pa je najboljša pot do kakovostnega in trdnega spanca. Manjše tveganje za erektilno disfunkcijo Pogosti spolni odnosi in s tem večje število erekcij spodbujajo dotok krvi v penis ter tako pozitivno vplivajo na zdravje v njem prisotnih krvnih žil in manjšajo tveganje za erektilno disfunkcijo. Daljše življenje Zdravo srce, močne mišice, boljši krvni pretok, več kisika v telesu, boljše počutje so le nekateri učinki seksa, ki doprinesejo k daljšemu in h kakovostnejšemu življenju.