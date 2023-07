Čez plot poleti: vzgibi za avanture so različni

Ste vedeli, da najpogosteje skačemo čez plot poleti? To potrjujejo tudi številne raziskave, razlogov za to naj bi bilo več - od vročih temperatur do razgaljenih teles.

Skratka, poletje kar kliče po avanturah, a vzgibi za to so različni. Moške poganja zgolj misel na seks, zato jih privlačijo sproščene ženske, ki jih ni sram pokazati in uporabiti svojih čarov, pogosto so tudi mlajše od njih. Ženske pa privlačijo starejši moški, ki jim dvorijo, dokler to ne privede do seksa ali razmerja, ki traja dlje kot eno poletje.