Česen za močnejši libido

Česen že od nekdaj slovi po številnih pozitivnih učinkih za zdravje: med drugim deluje protivnetno, varuje srce in ožilje, krepi odpornost, nove raziskave pa dokazujejo, da izboljšuje seksualne funkcije ter krepi libido.

Ena, od na to temo izvedenih študij, je zaobjela 49 moških in prišla do zaključka, da lahko pri erektilni disfunkciji znatno pomagajo zdravila, ki vsebujejo izvlečka česna in ginsenga.

Druga raziskava je pokazala, da lahko že sam česen poveča količino dušikovega oksida v krvi.

Gre za snov, ki pripomore k širjenju krvnih žil ter tako zagotavlja boljši krvni pretok in pomaga pri zdravljenju erektilne disfunkcije. Raziskava, katere izsledki so vsekakor spodbudni, so potekale na živalih in strokovnjaki opozarjajo, da bodo za natančnejše podatke o vplivu česna na libido in delovanje spolovil potrebne še nadaljnje študije.

Lahko česen izboljša plodnost pri moških?

Poleg pozitivnega vpliva na krvni pretok so nekatere raziskave odkrile še, da lahko česen v določeni meri pozitivno vpliva na plodnost moških.

Znanstveniki so ob zaključku ene od meta analiz zapisali, da je ta učinek najverjetneje povezan z antioksidativnimi spojinami v česnu, ki pozitivno vplivajo na višjo raven testosterona ter spodbujajo nastajanje sperme.

Dosedanje raziskave, ki so dokazale omenjene učinke, so sicer potekale na živalih in za vpliv na ljudi bodo potrebne še nadaljnje študije, a obeti so, po besedah strokovnjakov, spodbudni.

Deluje kot antioksidant

Antioksidanti v česnu ne samo, da lahko varujejo pred kroničnimi boleznimi, temveč igrajo pomembno vlogo tudi z vidika seksualnega zdravja in plodnosti, z njimi pa je bogat tako surov česen kot njegov ekstrakt.

Ena od raziskav, v katero je bilo vključenih 100 moških, ki so se zdravili zaradi neplodnosti, je pokazala, da uživanje prehranskih dodatkov z visokim deležem antioksidantov znatno poveča število moških spolnih celic.