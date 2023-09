Če ženska molči, moški k drugi beži

Razlogov za nezvestobo je lahko ogromno, moški pa prav radi povejo, kaj jih je pognalo v objem druge. Kaj jih največkrat spodbudi k skoku čez plot ali celo v razmerje z drugo žensko?

Nihanje razpoloženja

Ko smo z nekom v razmerju, slabe volje ali spremembe razpoloženja ne moremo skrivati. A moški pravijo, da jih nihanje razpoloženja pri partnerici naravnost plaši, saj nikoli ne vedo, kdaj bodo spet česa krivi. Nazadnje okoli partnerice hodijo kot mačka okrog vrele kaše, njej pa zamerijo, da ne rešuje težav, ampak se znaša nad njimi. Ljubice so praviloma vedno dobre volje!

Ljubosumje

Ščepec ljubosumja je dobrodošel, a ko nekdo ne more dihati, ker mu partner ne zaupa, je težko živeti. Številni moški, ki so si privoščili varanje, zatrjujejo, da sta jih do tja prignala ženino nenehno ljubosumje in prepričanje, da že tako ali tako varajo ...

Razdajanje intime

Moški razumejo ženska prijateljstva, a ne sprejemajo ženskih izpovedi. Ne želijo si, da bi še tako dobra prijateljica poznala podrobnosti njune intime, sploh kadar so neprijetne. Ne želijo si obrekovanja in posmehovanja. Prijateljice tako postanejo njihove nasprotnice, pri ljubici pa jim je všeč občutek, da iz njunega sveta skrivnosti ne uhajajo.

Molk v postelji

Moškim je všeč, da jim ženska razgali svoje želje, pokaže svojo moč ali celo nadvlado v postelji. Ne želijo si samo ugibati in raziskovati, radi so vodeni in radi vejo, kako ji ustreči, da ji bo lepo. Večina moških, ki je varala, je priznala, da sta jih ženina lenoba in nezanimanje začela odvračati od nje, zato so si uteho poiskali pri drugi.