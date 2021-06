Če zanemarimo intimo, zanemarimo ljubezen

Ni želje ali potrebe po seksu

Je pomemben del partnerstva.

Ni časa za skupno

Ko želja po seksu povsem zamre, je čas za alarm.

Energija gre v nič

Vedno iste težave

Odklanjanje pomoči

Ljudje znakov, da je njihov odnos majav, pogosto ne opazijo ali pa si pred njimi zatiskajo oči, dokler ni prepozno, da bi odnos še rešili. A znaki vedno so in lahko jih opazite.Vsi pari, ki so dolgo skupaj, poznajo obdobja, ko imajo krasno spolno življenje, in obdobja, ko se komaj pogledajo. Imajo vzpone in padce, vendar se enakomerno izmenjujejo.Ko pa je padec preglobok ali traja predolgo in želja po seksu povsem zamre, lahko govorimo, da je čas za alarm. Intima je pomemben del partnerstva, in če jo zanemarimo, zanemarimo ljubezen, če ta sploh še obstaja.Vsak, naj je odnos še tako srečen, potrebuje čas zase in za svoje stvari, od prijateljev do hobijev, in za to mu ni treba nikomur polagati računov, vendar pa si tisti, ki je v odnosu, vzame čas tudi za dvojino.Če ni skupnih romantičnih, športnih, erotičnih, zabavnih in drugih trenutkov, če si eden ali oba ne vzameta časa za v dvoje, se začneta oddaljevati in sčasoma postaneta le sostanovalca, drug o drugem pa ne vesta več ničesar. Čas v dvoje je še kako pomemben!Radi pravimo, da je v odnos treba vlagati energijo, in lepo je, če to počneta oba. Ko pa to počne samo eden, ko le eden razmišlja o dveh, dela načrte, gradi prihodnost in ima upanje, ki se prej ali slej razblini, samo troši energijo, ne da bi zares kaj spremenil. Ne more vedno eden vsega namesto dveh, saj zato pa sta par, in če samo eden vlaga energijo, ki se nikjer ne pozna, ima oseba občutek poraza. Treba je samo vedeti, ali je dokončen.Vsak par ima svoje težave, tudi kronične, ki jih vleče že od začetkov, a pari naj bi stremeli k temu, da jih z leti premagujejo, ne da jih poglabljajo in nenehno ponavljajo. Če ste v odnosu, v katerem se vedno znova prepirate zaradi istih stvari, pa nihče noče popustiti, se vprašajte, ali ste s pravo osebo.Partner, ki se zaveda težav in bi rad rešil odnos, pogosto predlaga rešitve. Za drugega je to lahko dobrodošlo, nekateri pa odklanjajo vsako pomoč ali spodbudo, ki bi odnos popeljala na višjo raven. Tukaj ni želje po skupni prihodnosti.