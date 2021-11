Če bi radi izboljšali seks, ne počnite tega

Parom, ki želijo izboljšati dogajanje v spalnici, pogosto pride na misel na prvi pogled učinkovit, a v resnici ne ravno primeren način za izboljšanje seksa. Ta je, da, uganili ste, čim pogostejša akcija med rjuhami.

Zakaj to ni prava pot

Pojasnjuje seksologinja in zakonska svetovalka Jessi Zimmerman:

»Neredko pari, ki bi radi popestrili ali izboljšali spolno življenje, začno spremljati, kako pogosto skočijo med rjuhe in si zadajo cilj, da bi se kar najpogosteje predali spolnosti.

Vendar to ni prava pot. Kajti s tem partnerja drug na drugega vršita preveč pritiska, neredko osnujeta previsoka pričakovanja in kar je najslabše, v prid kvantitete se zmanjša kvaliteta seksa.

S tem zadeve kaj lahko zanese na stranski tir in spolno življenje se, namesto izboljša, še poslabša,« opozarja strokovnjakinja in dodaja:

»Moški in ženske bi morali prenehati gledati na seks zgolj kot na penetracijo. Smisel intimnega akta naj bi bili veselje, radost in deljenje intime. Z njimi bi se krepil občutek povezanosti in tako bi kvaliteta pretehtala kvantiteto.

Sijajen seks ne pomeni seksati čim pogosteje, temveč resnično uživati v aktu in odstirati nove plati seksualnega užitka, pa čeprav ne tako pogosto, kot to počnejo drugi pari. Tudi primerjava z njimi ni pot do kvalitetne spolnosti, Kajti vsak par je s tega vidika zgodba zase in na vsakemu paru je, da najde količino, ki mu odgovarja. Pa čeprav odstopa od povprečja.«