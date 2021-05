Brez tega zakon ali zveza ne more obstati

Psiholog Peter Pearson, ki v Kalifornij vodi Inštitut za pare in je celotno kariero posvetil reševanju ljubezenskih težav, trdi, da obstaja samo ena stvar, ki zagotavlja stabilno in uspešno zvezo. To pa so temeljne vrednote dveh, ki se združita v njej, natančneje: pomembno je, da imata partnerja vsaj podobne, če že ne enake osnovne vrednote. Ostanejo za vedno »Temeljne vrednote so veliko pomembnejše od začetnega navala strasti, ki dva prevzema v fazi zaljubljenosti in neizmerne privlačnosti. Kajti poplava hormonov se sčasoma umiri, temeljenje vrednote pa so večne in jih je drugače od interesov in želja praktično nemogoče spreminjati in prilagajati,« je prepričan Pearson. Dobro se je prepričati Zato je nedvomno pomembno, da v fazi spoznavanja in načrtovanja prihodnosti veliko pozornosti namenita temeljnim vrednotam, ki sta jih prinesla iz primarnih družin, ter se tako izogneta temu, da bi se v prihodnosti morda srečala dva povsem neznana in različna svetova, ki ne bi mogla sobivati.

