Psiholog Peter Pearson, ki v Kaliforniji vodi Inštitut za pare in je celotno kariero posvetil reševanju ljubezenskih težav, je prepričan, da obstaja le ena stvar, ki zagotavlja stabilno in uspešno zvezo. To pa so skupne temeljne vrednote partnerjev. Zakaj so pomembne Te so namreč mnogo pomembnejše od navala strasti, ki se pojavi ob zaljubljenosti in je posledica delovanja hormonov ter seveda sčasoma splahni. »Temeljne vrednote ostajajo enake ne glede na vse druge okoliščine,« je prepričan Pearson. Ne morejo biti predmet kompromisa Ta navaja še, da so interesi res lahko predmet kompromisa, ne velja pa to za osnovne vrednote, ki so posledica vzgoje in osvajanja vzorcev v zgodnjem otroštvu ter med odraščanjem in se zato skozi življenje praktično ne spreminjajo. Kadar jih partnerja delita, lahko oblikujeta skladno zvezo, kadar se močno razlikujejo, je to praktično nemogoče. Zato so dejavnik, ki ga je pri snovanju tesnejšega odnosa treba upoštevati.

Komentarji: