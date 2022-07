Brez seksa: kako dolgo je predolgo

Kako pogosto naj bi pari seksali? Velikokrat zastavljeno vprašanje, najpogostejši odgovor strokovnjakov s tega področja pa se glasi nekako takole: količine seksa, ki bi odgovarjala vsem parom, ni. Pomembno je, da sta oba partnerja v zvezi z intimnim življenjem zadovoljna. Ali to pomeni, da seksata enkrat na dan ali enkrat na mesec, je njuna stvar.

Najpogostejši odgovor

A ne glede na povedano so poskušali ameriški strokovnjaki najti odgovor na vprašanje, kako pogosto pari okušajo telesno ljubezen. V veliki anketi časopisa Archives of Sexual Behavior je sodelovalo 26 tisoč Američanov in večina je povedala, da seksajo nekje 54-krat na leto, kar je približno enkrat na teden.

Pri poročenih je bila številka za spoznanje nižja, ti so se spolnosti predajali približno 51-krat na leto.

Najsrečnejši odgovor

Čeprav večina verjame, da več seksa v zvezi pomeni več sreče, raziskave namigujejo, da to ne drži. Časopis Social Psychological & Personality Science je povzel eno od njih, v kateri je sodelovalo 30.000 Američanov in je poskušala najti povezavo med količino seksa in srečo v življenju. Pokazala je, da se za enako srečne izrekajo pari, ki v posteljo skočijo enkrat tedensko kot tisti, ki se ljubezni predajajo od dva- do trikrat na teden.

Kaj pa oni, ki to počnejo redkeje?

No, pari, ki se strasti prepuščajo redkeje kot enkrat na teden, so pokazali nižjo raven sreče.

Pomemben je vzrok

A čeprav največ pozornosti v razmerju zavzema količina seksa, saj jo je najlažje izmeriti, so pomembnejši od tega vzroki, zakaj spolno življenje usahne.

So za to krivi pogosti spori, preobremenjenost, pomanjkanje volje, moči ali nizek libido? Če gre za tih ali glasen dogovor, se nimata česa bati. Prav tako tudi ne, če se oba zavedata, da je zaradi preobremenjenosti ali morda celo bolezni zadeva prehodne narave. Če pa je pomanjkanje seksa posledica napetosti v odnosu, jih morata čim prej odpraviti, da ne bi škodovala v tolikšni meri, da zadev ne bi bilo več mogoče popraviti.