Boj za erotične fotografije

Pravica ima zvezane oči, pravijo, in v primeru Američanke Lindsay Marsh, ki se je po 25 letih zakona ločila od moža Chrisa, to zares drži. V sodni bitki sta se Lindsay in Chris najbolj borila za spominski album z njenimi erotičnimi fotografijami, ki po njenem mnenju niso za vsake oči, sploh pa ne več za njegove.

Ljubezenska sporočila

A pravica oziroma sodišče je fotografije videlo in razsodilo, da pripadajo Chrisu, zdaj že bivšemu možu, ki jih je hotel zadržati zaradi sporočil, ki mu jih je Lindsay takrat napisala zraven, ne zaradi fotografij samih. Tako je trdil Chris in temu je pritrdilo sodišče, Lindsay pa je izjavila, da se ob tem počuti izrazito nelagodno, saj gre za kršenje njene zasebnosti: »Te fotografije in sporočila, ki sem jih pisala zraven, so nastali v času ljubezni do Chrisa in iz ljubezni do Chrisa. Danes je on moj bivši mož, sodnik pa me je dobesedno prisilil v razpečevanje pornografskega materiala.«

Njene pritožbe so bile delno uslišane, saj je sodnik odločil tudi, da avtorica fotografij te diskretno popravi, a tudi to je bila za Lindsay mučna kalvarija. »Na koncu je bivši mož dobil tisto, kar je hotel, ljubezenska sporočila. Jaz pa se še vedno počutim zlorabljeno na več ravneh, zato želim svojo zgodbo deliti, morda komu pomaga.«