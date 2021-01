Bodite bolj prijazni do partnerja

Pozornost

Držite obljubo

Bodite veliki

Odložite telefon

Pomembno je tisto, kar vas s partnerjem povezuje, pustite malenkosti, ki vas sicer spravljajo ob živce, pri miru. FOTO: Getty Images

Leto 2020 nas je zaznamovalo in zagotovo imelo tudi na partnerske odnose svoj vpliv, ki ni bil vedno samo pozitiven, saj je bilo napetosti preveč, a vseeno se vsak pri sebi lahko potrudi in prispeva v odnos nekaj lepega.Zagotovo veste, kaj partnerja spravi v dobro voljo in mu daje občutek, da je ljubljen, včasih pa ostanete brez idej, kako bi mu izkazali pozornost, in takrat je najbolje preprosto samo vprašati, kaj nekdo potrebuje. Ne gre za velike ali materialne stvari, ampak vsakdanje malenkosti, s katerimi lahko nekoga osrečite in on/ona vas. Tako sporočate, da nekoga čutite in razumete ter, seveda, ljubite.Marsikdaj kaj obljubimo tako na hitro, da še hitreje pozabimo na to, a tisti, ki smo mu nekaj obljubili, ne bo pozabil, sploh pa ne, če je vaš partner. Če ste rekli, da boste na kavi s prijateljico pol ure, naj bo to pol ure. Če obljubite, da boste avto naslednji dan peljali k mehaniku, se tega držite. Ne gre za velike reči, ampak preprosto za to, da je treba držati besedo.Če je kdaj pravi trenutek, ko je treba ločiti med pomembnimi in manj pomembnimi stvarmi, je to zdaj. Vsak ima svojo lestvico vrednot, od katere ne želi odstopati, lahko pa jo prilagodi situaciji. Morda zdaj ni toliko pomembno, da se avto sveti in je prah pobrisan, ampak je pomembnejše tisto, kar vas s partnerjem intimno povezuje, in pustite malenkosti, ki vas sicer spravljajo ob živce, pri miru.Sliši se tako preprosto, pa včasih ni, ampak poskusite in vsak dan za določen čas pospravite telefon ter se posvetite partnerju. V živo mu povejte vse, kar mu/ji sicer napišete v sporočilih, vprašajte, kako je, o čem razmišlja, kaj pričakuje, komentirajte dogajanje doma in po svetu, igrajte družabne igre, skratka – komunicirajte!Še opazili ne boste, kdaj sta postala najboljša prijatelja, tako lepo vam bo mineval čas.