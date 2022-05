Blogerka razkriva, kako se bogato poročiti: obiskati morate samo en kraj

33-letna blogerka Anna Bey na svojem blogu ženskam razkriva različne skrivnosti elegantnega in razkošnega življenja, med drugim tudi, kako najti in poročiti milijarderja. Kot pravi, je trik preprost: treba je na razne razstave ali v opero. Tam so možnosti za srečanje z milijarderjem veliko večje, kot če bi še naprej pili kavo v svoji najljubši kavarni. Samski bogataši prav tako običajno delajo več in dlje, saj nimajo žene ali družine, ki bi ji posvetili čas. Zato predlaga, da obiščete luksuzne poslovne objekte, kjer boste po vsej verjetnosti naleteli nanje. »Na tem mestu boste našli poslovneža, tudi v bližnji restavraciji ali baru, z manj konkurence,« pravi blogerka in dodaja: »Priporočam Evropo, predvsem Sredozemlje, ker je trenutno in. Moški radi potujejo tja, kjer jih čaka malo zabave. Če so mlajši od 50 let, pogosto potujejo v skupinah ali s poročenimi prijatelji, zato je izbira večja.«

Kako natančna je pri iskanju bogataša, kažejo tudi njeni nasveti, v katerih poudarja, da je treba biti pozoren na družbena omrežja in na to, kdo potuje na Ibizo ter na luksuzne destinacije. »Zelo pomembne so tudi dobre veze v visoki družbi. Tako sem spoznala svojega partnerja in veliko mojih prijateljev je tako našlo može. Če se gibljete v bogati družbi, boste spoznali samo bogate ljudi, in ko vzpostavite te odnose, je popolno mesto, da spoznate 'pravega', prijateljeva poroka« trdi Ana in dodaja: »To je odličen kraj je, ker se ustvarjajo romantična čustva.«