Bizarni, s seksom povezani zakoni

Tudi kar zadeva spolno življenje obstaja nemalo zakonov. Nekateri, ki zapovedujejo, kaj se sme in česa ne, so res nenavadni ali, lahko bi rekli, kar bizarni.

Alabama, Združene države Amerike

Spolne igračke so v Alabami prepovedane, v Arizoni pa je dovoljeno imeti dve. Kdor jih ima več, tvega zaporno kazen.

Indiana, Združene države Amerike

V Indiani pozabite na oralni seks …

Kitajska

Po hotelskih sobah se ženske ne smejo sprehajati gole. Vprašanje pa je, kdo in kako to preverja …

Halethorpe, Maryland, Združene države Amerike

Preden boste tam v javnosti poljubili partnerja, poglejte na uro. Kajti poljub na javnem mestu ne sme trajati dlje od ene minute. V Idahu so strpnejši, tam poljub ne sme trajati dlje od 18 minut.

Hong Kong, Kitajska

Ženska, ki nezvestega moža ujame na licu mesta, ga lahko ubije z golimi rokami.

Georgia, Združene države Amerike

Seks pred zakonom je v tej državi v neskladju z zakonom.

Minnesota, Združene države Amerike

Zakon se je prikradel v spalnice in tam je prepovedano spati gol. Seksu torej skledi oblačenje, ne glede na to, kako odvečno se to zdi ljubimcema.

Bangladeš, Indija

Prepovedano je gledanje filmov s seksualnimi scenami in goloto.