»Bili sva najboljši prijateljici, dokler nisem spoznala, da govori le o sebi«

»Prijateljica ima, kar se tiče odnosov in ljubezni, veliko težav in vedno sem ji bila na voljo (tako za pogovor, pomoč doma, druženje ob kavi …). Sva si dokaj različni, a me to do zdaj ni pretirano motilo. Vse se je začelo spreminjati pred približno šestimi mesecev, ko sem se odločila narediti spremembo v življenju in sem začela aktivno delati na sebi. Takrat sem namreč zbolela in preležala teden dni zaradi pljučnice. V tistem obdobju sem uvidela, da se dejansko sedemdeset odstotkov najinega prijateljstva vrti okoli njenih težav z odnosi. Vedno sem ji pomagala in svetovala. Začelo pa me je motiti, da se pogovor vrti vedno okoli istih tem. Dobila sem občutek, da sem postala 'filter za sranje', medtem ko njen novi partner pobira 'smetano' ...«

