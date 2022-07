Bila je tako ljubosumna na taščo, da se je mož odselil

Gospod je star malo manj kot pet dekad, žena ima kakšno leto manj. Oba sta zelo uspešna v poslovnih vodah, vsak na svojem področju sta ustvarila hvalevredno kariero. Odrasel sin si prav tako že tlakuje študijsko pot v tujini, tako da sta že dve leti sama v veliki hiši. Gospa pove, da je bil odhod otroka iz družinskega gnezda zanjo zelo boleč in da se nekaj časa sploh ni znašla med praznimi stenami, saj je mož veliko in do pozne ure delal in potoval po tujini, pa se je s praznino spopadala sama. Povesta, da se zelo spoštujeta in da sta vsa leta zakona znala držati skupaj in se podpirati, ko so se občasno naredili temni poslovni ali družinski oblaki. A eden teh oblakov naši gospe še vedno zastira sonce in to je moževa mama.

