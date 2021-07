Besede, ki v trenutku izboljšajo seks

Strokovnjakinja za spolnost in intimne odnose Emily Morse je za vse ljubimce izpostavila preproste besede, ki v trenutku oplemenitijo spolni akt.



Kot je povedala za portal LADBible, so moški med rjuhami velikokrat zmotno prepričani, da do potankosti obvladajo zadeve, pri tem pa spregledajo njene namige, želje in potrebe, s čimer jo oropajo užitka. Vse to je mogoče spremeniti z zgolj štirimi besedami: »Ti je to všeč?« Preprosto vprašanje, močan učinek To so po njenem prepričanju besede, ki z vidika ženske zagotavljajo zdrav in zadovoljujoč spolni odnos. Njej namreč ne dajo le priložnost izraziti želj ter pričakovanj, ampak ji prav tako sporočajo, da je njemu za njen užitek resnično mar, kar intimnemu aktu zagotovo prida posebno dimenzijo in višjo vrednost.

