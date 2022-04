Besede, ki uničijo seks

Poti do dobrega seksa je več. Prav tako je več poti tudi do slabega. Največkrat povsem neznatna dejanja ali besede postavijo visoko oviro do prijetne spolne izkušnje. Med njimi so nekatere besede. Naj bodo izrečene na glas ali le v mislih. Nekaj najbolj neprimernih našteva terapevtka za pare Beatrice Wagner.

Preutrujen(a) sem

Stres in utrujenost sta največja sovražnika spolnega življenja. Razumljivo je, da nam vsakodnevne obveznosti in opravila jemljejo energijo, a to ne pomeni, da bi se smela spolnost povsem umakniti iz življenja para. Kajti seks je tudi eden od načinov sproščanja in povezovanja med partnerjema. Utrujenost in stres torej nikoli ne bi smela biti izgovora za zavračanje intimnega dejanja. Če zadrege ni mogoče rešiti drugače, se dogovorita za večer, ko se bosta prepustila drug drugemu.

Minila me je vsa strast

Nekateri dotiki v trenutku spodbudijo poplavo vzburjenosti, na drugi strani so takšni, ki strast hitro ubijejo. A čeprav ste jih deležni, nikar nadaljevanja ne zavrnite z besedami, kot so, vse me je minilo. Raje subtilno pokažite ali povejte, kam mora partner položiti roke ter katere dele telesa naj bi božal in kako.

Zakaj je tako mrzlo?

Znanstveniki z univerze Groningen na Nizozemskem so odkrili, da ženske, ki med seksom nosijo nogavice, med aktom bolj uživajo in lažje doživijo vrhunec. Hlad res lahko slabo vpliva na seks, a na srečo ni nepremagljiv. Zato poskrbite, da vam bo prijetno toplo.

Videl(a) boš vse moje obloge maščob

Nizka samopodoba in obremenjevanje s telesom je še ena ovira do dobrega seksa. Vsakdo ima s telesom povezane negotovosti, a naj tedaj, ko nastopi čas za vroča doživetja, ne razmišlja o njih. Ubesedene bodo namreč v obeh partnerjih ohladile strast ... povsem po nepotrebnem.