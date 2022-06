To so besede, ki napovedujejo konec zveze

Konec je. Ne moreva tako nadaljevati. Hočem še malo svobode … ne glede na to, ali se za razhod odloči ona, on ali je skupna odločitev, besede, ki pričajo o koncu nekega poglavja, so dokaj jasne, očitne in ne puščajo dvoma.

A čeprav se zdi, da včasih konec zveze nastopi iznenada, obstaja nekaj, kar razhod lahko napove že tri mesece preden do njega dejansko pride.

Kaj je to, so s pomočjo proučevanja obnašanja na družabnih omrežjih, izpostavili strokovnjaki univerze Princeton in svoja dognanja objavili v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences.

V namen raziskave so proučevali, kakšen jezik uporabljajo uporabniki na spletu, natančneje na spletni strani Reddit ter dokazali, da določena obnašanja oziroma zapisi razhod napovedo dokaj natančno. In to že cele tri mesece, preden do njega pride.

Od midva do jaz

Najjasnejši pokazatelj namer enega od partnerjev je zamenjava uporabe dvojine z ednino. Povedano drugače: ko en partner namesto midva zančne v zapisih uporabljati jaz, je z eno nogo že izven razmerja.

Zadeva je na prvi pogled dokaj nepomembna, a kot so zapisali strokovnjaki, nekdo, ki začne namesto dvojine uporabljati ednino, zlasti kar zadeva opisovanje prihodnosti, v podzavesti ne vidi več skupnega nadaljevanja.

Morda se na tej točki tega ne zaveda niti sam, se pa sčasoma vse bolj oglaša težnja po tem, da bi razmerje končal in v veliki večini primerov to tudi stori.