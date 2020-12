Besede, ki jih želi med seksom slišati vsaka ženska

Tudi besede igrajo med seksi igricami veliko vlogo in nekatere na tistega, ki so mu namenjene, delujejo kot močan afrodiziak. V očeh žensk so določene še kako zaželene. Kaj si torej želi v postelji slišati vsaka dama? »Povej, kaj ti odgovarja« Mit o tem, da zna dober ljubimec brati misli, je že davno preživet. Tisti, ki ve, kako se zadevam streže in bi svoji dragi rad pričaral nepozabno doživetje, zato posredno ali neposredno vpraša, kaj ji prinaša največ zadovoljstva. In je še kako vesel odgovora, ki ga seveda tudi upošteva. »Da, imam kondom« Samozavestne ženske znajo poskrbeti za primerno zaščito, kljub temu pa so na moč vesele, kadar v to smer razmišlja tudi partner. »Ti je to, kar počnem, všeč?« Lahko se navežemo na prvo točko. Bolj sramežljive namreč malo težje izrazijo svoje želje in pričakovanja, neposredno vprašanje ob konkretnem dejanju pa jim je zagotovo v veliko pomoč. In nakazuje na pozornega ljubimca. »Obožujem tvoje …« Dojke, noge, tvoj trebuh, zadnjico, oči … Vsaka pohvala poboža dušo in navdaja s samozavestjo, iskren kompliment konkretnega dela telesa pa ima še prav posebno moč. »Fantastična si« Tako kot moški tudi ženske kdaj podvomijo o sebi, svojem videzu, telesu in svojih posteljnih veščinah. Preprosta pohvala, ki v dveh besedah sporoča, da so vsi dvomi odveč, je zato neprecenljiva.