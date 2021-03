Anketa razkrila, zakaj varajo ženske

Pri spletni strani za spoznavanje zunajzakonskih parterjev Victoria Milan so opravili anketo, v kateri je sodelovalo štiri tisoč žensk. Te so odgovarjale na vprašanje, kaj jih je sploh napeljalo k temu, da so postale uporabnice spletne strani za varanje, in tako nanizale povsem konkretne stvari, ki so jih napeljale k skoku čez plot. Od neprimernega vedenja do nogavic v postelji Kot so povedale sodelujoče, najpogosteje varajo, kadar so v zakonu z nekom, ki se do njih ne obnaša kot kavalir. Prav tako so pogosto nezveste ženske, ki so v razmerju z narcisom, za katerega je pomemben zgolj lastni užitek, ne pa tudi užitek njihove drage.



Na tem seznamu pa se je znašel še en presenetljiv odgovor. In sicer je kar 65 odstotkov sodelujočih povedalo, da je bil razlog za varanje to, da si partner pred akcijo ne sezuje nogavic. Pogovori ... raje ne Zanimivo pri celotni zgodbi je, da je veliko žensk navedlo, da ne marajo pogovorov pred seksom. Zlasti ne začinjenih. Kajti v tem primeru so prepričane, da ljubimec ne razmišlja o njih, temveč jim med seksom v mislih družbo dela druga ljubimka. V iskanju zadovoljstva Izvršni direktor omenjene spletne strani Sigurd Vedal je izid komentiral in pojasnil, da je sodobnim ženskam povsem jasno, da zunaj njihove zveze obstaja svet, v katerem je seks drugačen, velikokrat celo boljši in zato, če v razmerju niso srečne ter zadovoljene, ne pomišljajo, temveč iščejo druge poti do spolnega zadovoljstva. Kar dokazuje tudi dejstvo, da ima omenjena, za nekatere sicer sporna, stran več kot tri milijone uporabnikov v več kot 30 državah sveta.

