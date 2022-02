Ali je velikost penisa povezana z velikostjo stopala? Znanost ima odgovor

Eno od študij, ki so preučevale razmerje med velikostjo stopala in velikostjo penisa, so izvedli raziskovalci z londonskega University College. V njej so izmerili genitalije in stopala 104 moškim vseh starosti, in ugotovili, da velikosti teh dveh delov telesa med seboj nista povezani. Do enakega zaključka so prišli v kanadski študiji iz leta 1993.

Povprečna velikost penisa v erekciji je 13,12 centimetra

Velikost penisa obremenjuje številne moške po svetu, zato se pogosto izvajajo različne študije o tem, kakšna je povprečna ali pa optimalna velikost moškega spolovila. Tako je študija iz leta 2015, izvedena na 15.000 moških, pokazala, da je povprečna velikost penisa v erekciji 13,12 centimetra in v sproščenem stanju 9,16 centimetra. »Rezultati bi morali veliki večini moških pomagati razumeti, da je velikost njihovega penisa popolnoma normalna,« so povedali britanski raziskovalci, ki so takrat zbirali in obdelovali podatke.

85 odstotkov žensk zadovoljnih z velikostjo penisa svojih partnerjev

Študija ameriške nacionalne zdravstvene službe, ki je bila izvedena na 2770 moških, je pokazala, da se krajši penis v erekciji poveča za kar 86 odstotkov, daljši pa za 47 odstotkov, poroča Metro. Ena študija je pokazala, da je kar 85 odstotkov žensk zadovoljnih z velikostjo penisa svojih partnerjev, vendar je odstotek moških, ki so zadovoljni z velikostjo svojih genitalij, veliko manjši. Kar 45 odstotkov moških namreč meni, da je njihov korenjak premajhen.