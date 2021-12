80 odstotkov žensk bi pri partnerju spremenilo tole

Ameriško podjetje Advanced Dermatology je v raziskavi, v katero je vključilo 1.436 žensk, odkrilo zanimivo dejstvo.

Mnoge sodelujoče so namreč priznale, da se je med pandemijo koronavirusa videz partnerja dokaj spremenil, in to ne na boljše, temveč na slabše …

Najpogosteje so se pritoževale zaradi kopičenja kilogramov in kar 79 odstotkov vprašanih je povedalo, da si želijo, da bi partner med karantenami pridobljeno težo kar najhitreje izgubil. Za koliko pa naj bi shujšal? Idealno število bi bilo deset kilogramov.

Manj privlačni in vir zadrege

Žalostno pri celotni zgodbi je to, da je 57 odstotkov sodelujočih povedalo, da jih partner ne privlači več tako zelo kot nekoč, 55 odstotkov vprašanih pa se sramuje njegovega videza.

Odgovori so pokazali še, da si 69 odstotkov vprašanih želi, da bi se njihov partner urejal drugače. 41 odstotkov pričakuje spremembo njegove pričeske, 28 odstotkov, da bi si pustil brado, 27 odstotkov si želi, da se pogosteje bril. Najpogosteje so jabolko spora ali vir zadrege dlake po hrbtu in prsih.