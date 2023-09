70.000 parov potrdilo: Takšne so zveze, kjer je dober seks

Ameriški psiholog in terapevt John Gottman je celotno kariero posvetil raziskovanju zakonskih odnosov. Sam je že 30 let poročen z Julie Schwartz Gottman, s katero sta skupaj ustanovila inštitut za pomoč parom.

V intervjuju za Psychology Today sta zakonca spregovorila o tem, kako v dolgih zvezah izboljšati spolno življenje in odkrila navade parov, ki se lahko pohvalijo z dobrim seksom.

Skrivnost je v romantiki

»Stvar, ki me je pri iskanju sestavin dobrega seksa zanimala, je bila, kako ohranjati romantiko in strast ter kako negovati seksualno željo. Pri iskanju tega je sodelovalo 70.000 parov iz 24 držav. Z njihovo pomočjo mi je uspelo najti odgovor na vprašanje, kaj je obvezno za dobro spolno življenje in ugotovil, da gre v resnici za zelo preproste stvari.

Pari, ki imajo dober seks, si vsak dan iskreno izpovedo ljubezen, se ob snidenju in srečanju strastno poljubijo, si dajejo komplimente, drug drugemu pripravljajo romantična presenečenja, hodijo na zmenke, se pogosto razvajajo in izkazujejo nežnost v javnosti. Torej ne gre za znanstveno fantastiko, temveč za malenkosti, ki imajo na zvezo velik vpliv.«

Pomembna so realna pričakovanja

Julie je ob tem opomnila na včasih nerealna pričakovanja parov:

»Ljudje menijo, da mora seks vedno biti popoln, filmski, da mora vedno biti pravi ognjemet in so, kadar temu ni tako, razočarani. A dejstvo je, da takšna pričakovanja preprosto niso realna. Seks je včasih dober, včasih povprečen in včasih izjemen. Par, ki sprejme to dejstvo, ni deležen frustraciji in v seksu najde užitek tudi tedaj, ko so zadeve nekoliko pod povprečjem.«