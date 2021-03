7 znakov, da partnerja ne zanimate več

Tisti, ki se ne pogovarja o skupnih načrtih, se izogiba odnosu. FOTO: Fizkes/Getty Images

Težko je verjeti, da partnerja ne privlačite več, ni pa se tako težko prepričati, saj o tem zanesljivo govori kar nekaj znamenj, ki jih ne smete prezreti. Preberite si, katera so to.Prepir je lahko začimba v odnosu, če ga ni preveč, a nenehno pričkanje ne pelje nikamor. To je najslabša oblika komunikacije, s katero se ne doseže ničesar, samo zastruplja vas in odnos.Če je partnerju vseeno, kaj počnete, s kom se družite, kam greste, mu morda postaja vseeno tudi za vas. Ko ugasne zanimanje za nekoga, ugasne odnos.Partner, ki se pritožuje, da je izčrpan od odnosa in da potrebuje čas zase, naj si ga tudi vzame, kajti zelo verjetno je, da govori resnico. Odnos nas ne utruja, ampak nas polni, osrečuje in zadovoljuje. Če pa nam le pije energijo, je čas, da razmislimo, kako naprej.Če ste opazili, da so minili časi, ko ste imeli v partnerju podporo in spodbudo, ne glede na to, česa ste se lotili, se verjetno počutite zelo osamljene in zapuščene. A lepa stvar je, da sebe ne morete izgubiti, zato začnite spet verjeti sami vase, tudi če nimate več partnerjeve podpore.Vljudnost in spoštovanje naj bi v partnerskem odnosu hodila z roko v roki. Če tega ni, če je odnos nespoštljiv, poln zbadanja in žaljenja, ne gre za zrelost, še manj pa za ljubezen. Partner naj bi vas spoštoval zato, ker ste takšni, kot ste, ne kakršni morate postati.Navada je železna srajca, in ko jo partner sleče ali zamenja, postanemo pozorni, saj vidimo, da se nekaj spreminja. Včasih imamo dober razlog za preplah, včasih lažnega, vsekakor se je treba prepričati, kam spremembe peljejo.Ko partner ne dela več skupnih načrtov in ne razmišlja z vami o prihodnosti, ampak govori samo o sebi in svojih načrtih, ki jih še mora uresničiti, vam to zagotovo ne daje občutka varnosti in ljubljenosti. O prihodnosti se partnerji vedno pogovarjajo, tisti, ki se temu pogovoru izogiba, se izogiba odnosu.