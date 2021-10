Sedem znakov, da je moški zaljubljen

V nasprotju z ženskami, ki z izražanjem svojih občutkov nimajo težav, so moški pri tem večinoma zelo skopi. Pripadnice nežnejšega spola se zato velikokrat sprašujejo, ali je moški, s katerim so se zapletle, zaljubljen vanje ali pa jih ima le za zabavo, za preganjanje dolgčasa ali zaradi česa drugega. Če se znajdete v tej situaciji, obstajajo majhni znaki, ki vam bodo pomagali razumeti, kje ste v odnosu z moškim. Pa poglejmo.

Vsem vas predstavi Eden najzanesljivejših znakov, da je moški zaljubljen v žensko, je, ko jo predstavi svojim prijateljem, sodelavcem, družini in vsem drugim ljudem okoli sebe. To je moški način, da »označi svoj teritorij« in drugim pove, da je ženska zasedena.

Oči ima samo za vas Če je moški zaljubljen, ne more umakniti oči z ženske. Moški veljajo za vizualna bitja, zato preprosto ne morejo nehati buljiti v žensko, ki si jo želijo. Če se moški, ki ga videvate, obnaša na takšen način, vedite, da ste ga obnoreli.

Do vas je zelo pozoren Če je moški zaljubljen v vas, vas posluša in pozorno spremlja vse, kar govorite. Trudi se izvedeti čim več o vas, ve, kaj vam je všeč in česa ne marate.

Skrbi ga za vas Ga skrbi, ali se počutite dobro? Se vam ponudi, da vas pospremi domov? Vam v stiski stoji ob strani? Če ste na ta vprašanja odgovorili pritrdilno, to kaže, da je moškemu res mar za vas.

Trudi se, da vas osrečuje Naredil bo vse na svetu, da vas osreči. Z vami bo šel po nakupih, čeprav ga zmrazi samo že ob misli na trgovski center. Presenetil vas bo s cvetjem, čokolado, z nepričakovanim potovanjem ali izletom. Z drugimi besedami, naredil bo vse na svetu, da bo na vašem obrazu videl nasmeh.

Na vas je navezan Zaljubljen moški bo naredil vse, da ne prizadene svoje izbranke. Spoštoval jo bo, skrbel zanjo in ji bo zvest. Če vas nikoli ni prevaral in če vas vključuje v svoje načrte o prihodnosti, to kaže, da z vami misli resno.

Neštetokrat vam pove, da vas ima rad Zaljubljen moški se ne boji izliti svojih čustev. Če vas večkrat pokliče, da vam pove, da vas ima rad, če vam to pove sredi filma, med vožnjo itd., to kaže, da do vas goji zelo globoka čustva.

