7 stvari o seksu, ki jih moški ne povedo na glas

Ni malo moških, ki bi radi kaj spremenili v spolnosti, pa si to le redko upajo povedati na glas, da ne prizadenejo svoje partnerice. O čem jim je tako težko spregovoriti?

Vibrator

Za nekatere pare je vibrator nepogrešljiv pripomoček, ob katerem se zabavata oba, nekatere moške pa moti.

»Svoji ženski privoščim orgazem, a trpim, ko vidim, da ga je dosegla s pomočjo pripomočka, ne pa z mano. Zame je to ponižujoče,« se je pritožil uporabnik spletne strani in našel kar nekaj sotrpinov, ki bi se o tem morali pogovoriti z nikomer drugim kot s svojo partnerico.

Tolažba

Moški so bolj ali manj ponosni, skoraj obsedeni s svojim korenjakom, ki ni nikoli dovolj velik, a tega ne bodo priznali, zato pa slišijo vsako izjavo partnerice, ki se nanaša na to. Ko ženska omenja velikost penisa, tudi če ga hvali, moški sliši to kot tolažbo in premišljuje, ali je dovolj dober.

Pobuda

Mišljenje, da bi moral moški biti tisti, ki daje pobudo za seks, je po mnenju večine predstavnikov močnejšega spola zgrešeno, saj si tudi oni želijo biti kdaj zapeljani. Želijo si občutka, da so poželenja vredni, in se prav radi prepustijo ženskim čarom. Saj se imajo še vedno za lovce, a uživajo tudi, ko so plen.

Nimajo samo korenjaka

Tako kot ženske moti, kadar se moški med seksom osredotočijo samo na določen del njihovega telesa, tako tudi moški radi vidijo, da ženska opazi in se poigra še s čim drugim kot le z njihovim penisom, pa naj gre za moda, zadnjico, bradavice …

Za nekatere obstajajo še bolj vznemirljive stvari, kot je običajno poigravanje s korenjakom, in niso sramežljivi, ko jih je treba pokazati.

Pornografija

Ni moškega, ki ne bi užival v samozadovoljevanju, pa če je doma še tako potešen in zadovoljen. Zato je popolnoma napačno razmišljanje, da z žensko nekaj ni v redu, če njen moški masturbira.

To je njegovo naravno stanje, in če pri tem uporablja pornografijo, je to njegova stvar. Vprašanje je le, kako to prenese v svoje intimno življenje in kakšna pričakovanja ima, saj je pornografija eno, resničnost pa drugo.

Pretvarjanje

Morda vsi moški res ne vejo, kdaj ženska doživi vrhunec, a večina je vseeno dovolj občutljivih, da čutijo, kdaj ženska zares uživa. Ne želijo si lažnega vzdihovanja in drugega pretvarjanja, ampak bi veliko raje vedeli, kaj morajo storiti, da bo užitek pristen. Semkaj z navodili!

Popolnost

Lepo je, da so ženske rade urejene, a ni vedno usodno, sploh kadar je posredi strast. Za skok med rjuhe ni treba imeti vedno ujemajočega se perila in urejenega grmička, ampak je dovolj, da se ženska prepusti klicu narave in svojega moškega.