7 stvari, ki se zgodijo pred prevaro (v vsaki zvezi!)

Se sprašujete, zakaj pride do varanja v zakonski zvezi. In, ali je mogoče napovedati prešuštvo? John Gottman, ameriški psiholog z Univerze v Washingtonu, je raziskoval temo prešuštva in ugotovil, da se pred tem dejanjem v zakonu zgodijo naslednje stvari:

1. Ignoriranje partnerjevih potreb

V zakonu partnerja verbalno in neverbalno prosita za pozornost in podporo. Gottman to imenuje »ponudba«. To se zgodi, ko nekdo pride domov in želi govoriti o nečem, kar se je zgodilo tistega dne, ali prosi za pomoč pri gospodinjskih opravilih ali pa nakaže, da si želi spolni odnos.

Gottman je ugotovil, da je ena od ključnih sestavin srečnega zakona ta, da se partnerja za zadovoljevanje potreb obrneta drug na drugega in se nanje pozitivno odzoveta.

Nasprotno od tega pa je, ko se pojavi negativen odziv, ki se ne ozira na potrebe druge osebe. Na primer: medtem ko en partner govori o tem, kako je potekal njegov dan, drugi partner ne odvrne pogleda od televizije.

Ali pa njegovo prošnjo za pomoč pri gospodinjskih opravilih ignorira. Zgodi se lahko tudi, da se eden od partnerjev pogosto obrne stran in zaspi, ko se mu drugi približa z željo po seksu.