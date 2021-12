7 stvari, ki bi jih morali vedeti o prešuštnikih (glede na znanost)

Čeprav smo ljudje kot bitja precej razviti na vseh področjih našega življenja, še vedno nismo našli poti, kako ozdraviti varanje in kako obravnavati takšno vedenje. Kljub temu pa smo s pomočjo znanosti našli nekaj odgovorov na pomembna vprašanja – zakaj varamo, kdaj je večja verjetnost, da bomo varali in s kom običajno varamo?

Glede na to, da obstaja veliko potencialnih prešuštnikov (in vse, kar lahko storite je, da upate, da se bodo držali stran od vas), je pametno biti na tekočem. Vedenje, zakaj ljudje varamo, pa tudi druge podrobnosti o tem, so izjemnega pomena, če želite stvari bolje razumeti.

1. Prešuštniki so v svojih razmerjih pogosto srečni

Mnogi mislijo, da ljudje varajo zato, ker so v svojih razmerjih nesrečni in ker stvari niso tako, kot bi morale biti. Toda glede na študijo Univerze Rutgers je bilo 56 odstotkov moških in 34 odstotkov žensk, ki so varali svoje partnerje, dejansko srečnih v svojih odnosih.

Očitno so prešuštniki pogosto srečni v svojih odnosih, kar pomeni, da tega ne počnejo zgolj zato, ker iščejo izhod ali ker so nesrečni. Verjetno to počnejo zato, ker se niso naučili ceniti, kar imajo, kar je v tesni povezavi z neusahljivo željo po več.

2. Prešuštniki postanejo bolj igrivi, ko varajo

Strokovnjakinja za intimnost Mary Jo Rapini trdi, da ko se spolni nagon pri prešuštnikih dvigne, postanejo v trenutku bolj igrivi tudi s svojimi zakonci. Vse skupaj deluje kot nekakšno prebujenje (še posebej, če partnerja prej nista bila tako intimna).

Če torej vaš partner nenadoma postane v spalnici nekoliko bolj igriv, se boste morda želeli vprašati o vzroku za to (seveda ga ne smete napadali, saj se včasih raven spolnega nagona naravno poveča).

3. Ženske pogosteje varajo, ko ovulirajo

Raziskovalka UCLA dr. Martie Haselton trdi naslednje: »Ugotovili smo, da ženske najbolj privlačijo moški, ki niso njihovi primarni partnerji, ko so v fazi visoke plodnosti v menstrualnem ciklusu. To je dan ovulacije in nekaj dni pred tem.«

Ko je ženska v idealnem času za zanositev, se v trenutku začne počutiti bolj seksi, saj njeno telo išče potencialnega partnerja za razmnoževanje, včasih pa se zgodi, da je potencialni partner nekdo izven njenega razmerja.

4. Moški varajo, da bi »popravili« svoj zakon

Ali ni to najbolj protislovna stvar, ki ste jo slišali? Verjeli ali ne, po mnenju zakonske in družinske terapevtke Susan Mandel, se moški, ki so zaljubljeni v svoje žene, še vedno odločajo za varanje, da bi rešili svoje zakone/razmerja.

Kako lahko upajo, da bodo rešili svoj zakon, ko pa je varanje dejanje izdaje? Koncept varanja naj bi uporabljali zato, da preprečijo, da bi si želeli še več in hrepeneli po drugih ženskah. Če povzamemo, varajo, da nimajo želje biti z drugimi. Grozljivo, kajne?

5. Ženske varajo, da izpolnijo čustvene potrebe

V nasprotju z moškimi, ki najverjetneje varajo samo zaradi fizičnega užitka, so študije pokazale, da se ženske prepustijo varanju, da bi izpolnile svoje čustvene potrebe. Na primer, če jim zakonec/partner ne posveča dovolj pozornosti ali z njimi ne ravna pravilno, bodo začele iskati te stvari pri drugih moških. Gre za nekakšno dejanje upora, ki deluje po principu: »Če mi ne daš tistega, kar potrebujem, bom to poiskala nekje drugje.«

Ko se ženska odloči za varanje, je to veliko bolj zapleteno in resno kot takrat, ko se za nezvestobo odločijo moški.

6. Prešuštniki običajno varajo z nekom, ki ga poznajo

Ko pomislimo na varanje, običajno pomislimo, da si prešuštniki za svoja grešna dejanja izdaje izberejo tujce, zveze za eno noč, itd. Toda raziskava je pokazala, da se 85 odstotkov varanja zgodi med sodelavci, med prijatelji in sosedi. Končno so vsi ti filmski prizori varanja na delovnem mestu in afer med sodelavci smiselni.

Glavni razlog, da je temu tako, naj bi bil, da ti ljudje preživijo veliko časa na svojem delovnem mestu in se včasih preveč dolgočasijo.

7. Prešuštniki želijo biti ujeti

Še ena šokantna resnica, kajne? Klinični profesor na Univerzi Brown, Scott Haltzman, trdi, da prešuštniki podzavestno puščajo sledi svoje nezvestobe v upanju, da jih bodo njihovi partnerji povezali v celoto. Prešuštniki si torej želijo biti ujeti, vendar nočejo biti tisti, ki vam bodo o tem povedali.

Zato včasih pustijo šminko na ovratniku (kot ste verjetno spet videli v filmih), pustijo svoje računalnike nezaščitene in podobno. To počnejo, ker se počutijo krive za svoja dejanja, vendar nimajo poguma, da bi jih priznali. Njihova podzavest jih torej prisili, da razkrijejo resnico tako, da puščajo sledi, ki so povezane z varanje.