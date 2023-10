7. leto ni več usodno

Ljudska modrost pravi, da se v sedmem letu odnosa pokaže, ali bo ta vzdržal vse pritiske ali pa bo v krizi popustil, vendar raziskave kažejo, da se odnos v današnjih časih na preizkušnji znajde veliko prej kot v sedmih letih.

Pomanjkanje intime

Danes se svet vrti hitreje, posameznik sebe in svoje potrebe postavlja daleč na prvo mesto, zato ne preseneča, da se krize v odnosih začnejo prej kot nekoč. Če je nekoč veljalo, da je sedmo leto usodno za odnos, danes mnogi priznavajo, da se ta poslabša že po treh letih oziroma postane dolgočasen in rutinski, zato si mnogi privoščijo afero, ki pa jim lahko dolgoletni odnos tudi uniči.

Še več, sedem odstotkov jih je priznalo, da jih je partnerja prevaralo že v prvem letu, pet odstotkov v drugem, 12 pa v četrtem ali petem letu, 11 odstotkov pa v šestem. Večina jih je kot razlog navedla vse večje pomanjkanje intime, okoli 15 odstotkov pa preprosto dolgčas.

Drugače povedano, danes so pari veliko bolj izpostavljeni skušnjavam na vsakem koraku in nimajo vedno potrpljenja za odnos. Sedem let skomin kljub temu ostaja v ljudskem spominu kot mejnik.